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ТЭК 21.03.2024 12:49

Мягкая зима помогла поставщикам Центральной Азии нарастить экспорт газа в Китай

Значительно более мягкая, чем год назад, погода в ходе завершающегося отопительного сезона, помогла поставщикам из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана нарастить экспорт газа в Китай. Температура воздуха в декабре, январе и феврале в регионе Центральной Азии была существенно выше прошлогодних значений, а также климатической нормы. Это сократило риски местного газоснабжения и позволило направить больше топлива КНР.

ТРУБОПРОВОДЫ

Китай в январе 2024 года импортировал по трубопроводам 6,06 млрд куб. м природного газа, что является рекордным показателем для газовой отрасли республики, сообщило Главное таможенное управление. Рост по отношению к январю 2023 года (4,481 млрд куб. м) составил 35%. Ощутимо выросли поставки и по отношению к предыдущему месяцу - декабрю 2023 года (5,527 млрд куб. м).

Китай получает трубопроводный газ от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. С января произошло очередное плановое увеличение поставок газа "Газпрома"по магистрали "Сила Сибири". В годовом исчислении экспорт вырос примерно на 20 млн куб. м в сутки. В том числе с середины ноября поставки подросли примерно на 10 млн куб. м - таким образом с января поток мог прибавить еще около 10 млн кубов в день. Кроме того, из-за начала поставок российского газа в Узбекистан в регионе Центральной Азии смягчился зимний дефицит и расширились возможности для экспорта в Китай.

Суммарно с поставками СПГ Россия в январе обеспечила экспорт 3,3 млрд куб. м газа, являясь уже не первый месяц крупнейшим поставщиком этого топлива на китайский рынок.

Туркменистан в январе 2024 года поставил 2,8 млрд куб. м газа, что на четверть больше, чем год назад, а также существенно превосходит уровень экспорта за четвертый квартал 2023 года (стабильно около 2,5 млрд куб. м в месяц).

Узбекистан с началом зимы сократил объем, но продолжает поставки на экспорт. В январе было около 70 млн куб. м, в декабре - около 150 млн куб. м при том, что год назад с декабря по февраль поставки полностью останавливались.

Казахстан поставил в январе около 260 млн куб. м, и в декабре - 240 млн куб. м, а год назад поток был близким к нулю.

В январе 2024 года доля трубопроводного газа в китайском импорте выросла до 44% с 40% год назад.

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Наряду с трубопроводным Китай также активно наращивает импорт СПГ: в январе-2024 он вырос на 14% - до 5,95 млн тонн, или 7,737 млрд куб. м. Январские цифры всегда скромнее декабрьских: в декабре 2023 года импорт СПГ составил 7,25 млн тонн, что на 23% больше, чем в последнем месяце 2022 года.

Россия в январе поставила 620 млн куб. м, или 476 тыс. тонн СПГ. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Поставки из Австралии в январе-2024 выросли по сравнению с январем 2023 года на 20% - до 2,238 млрд куб. м, Малайзия нарастила отгрузки на 2/3 - до 1,067 млрд куб. м, катарский экспорт стабилен на уровне 2,141 млрд куб. м.

СПГ в январе поставлялся из 14 стран, год назад было всего 10 поставщиков. В том числе в пяти странах было куплено по одной партии.

Реэкспорт сжиженного природного газа в январе ограничивался мелкими объемами, тогда как год назад было перепродано три крупнотоннажных партии.

Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.

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Тэги: КИТАЙ, ГАЗ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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