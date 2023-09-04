Российская сторона рассматривает возможность ускорения строительства газопроводов в Китай: "Сила Сибири 2" и дальневосточного маршрута.
Президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ", сказал: "Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2".
Подписанный феврале 2022 году "Газпромом" (MOEX: GAZP) контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран также подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.
Маршрут "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в КНР через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири. Контракт по этому маршруту пока не подписан.
Поставки российского газа в Китай начались в 2019 году по магистрали "Сила Сибири". Для 2023 года контрактный объем составляет 22 млрд куб. м.
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