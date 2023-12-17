Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» за 10 мес. около 19 млрд куб. м газа

"Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" за 10 месяцев 2023 года около 19 млрд кубометров и по итогам года превысит плановый объем, определенный контрактом, в 22 млрд кубометров газа, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы осуждали вопрос поставок. В этом году поставки уже больше плана. По плану было 22 млрд кубометров, но за 10 мес. вышли почти на 19 млрд кубометров, в целом по году будет выше 22 млрд куб. м", - сказал вице-премьер, накануне проведший заседание российско-китайской межправкомиссии по энергетике.
У "Газпрома" и CNPC действует 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м газа в год. Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок. Поставки стартовали в декабре 2019 года. В 2021 году "Газпром" направил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, в 2022 - 15,4 млрд куб. м.
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