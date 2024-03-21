Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили перспективы экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг “на полях” Саммита по атомной энергетике в Брюсселе провел встречу с министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Ишагом Даром.
Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД, в ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном, основанные на взаимном доверии, дружбе, солидарности и уважении, перспективы сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.
“Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами, в том числе политическим диалогом, подчеркнули важность визитов и контактов на высоком уровне по всем направлениям”, - отмечается в информации.
Дипломаты отметили, что существует широкий потенциал для сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в экономике, транспорте, торговле и других сферах.
Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х. Насирзаде
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