Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили перспективы экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг “на полях” Саммита по атомной энергетике в Брюсселе провел встречу с министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Ишагом Даром.

Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД, в ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном, основанные на взаимном доверии, дружбе, солидарности и уважении, перспективы сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.

“Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами, в том числе политическим диалогом, подчеркнули важность визитов и контактов на высоком уровне по всем направлениям”, - отмечается в информации.

Дипломаты отметили, что существует широкий потенциал для сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в экономике, транспорте, торговле и других сферах.

Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х. Насирзаде