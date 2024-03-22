Brent подешевела до $85,21 за баррель

Нефтяной рынок продолжает опускаться в пятницу после снижения накануне по итогам второй сессии подряд.
Во вторник цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:10 по бакинскому времени составляет $85,21 за баррель, что на $0,57 (0,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,17 (0,2%), до $85,78 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,58 (0,72%), до $80,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,2 (0,3%), до $81,07 за баррель.
Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.
Снижение цен на нефть в четверг связано с "более быстрым, чем ожидалось, спадом в промышленном секторе одного из крупнейших мировых импортеров нефти - еврозоны", отмечает аналитик XS.com Самер Хасн.
Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.
Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара, сокращающим привлекательность вложений в сырьевые товары, говорит портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch.
Доллар подорожал в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ подтвердил, что планирует снизить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п) в 2024 году, однако его прогнозы на следующие 2 года предполагают, что ставка будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.
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