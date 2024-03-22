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Цена на нефть

21.03 $/bbl +/- WTI 81.07 -0.20 Brent 85.78 -0.17
ТЭК 22.03.2024 16:00

Brent подорожала до $85,87 за баррель

Цены на нефть начали расти днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам двух сессий подряд.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 по бакинскому времени повысилась на $0,09 (0,1%), до $85,87 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,11 (0,14%), до $81,18 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 0,2%, WTI - на 0,3%, практически полностью нивелировав рост с начала недели.

Давление на нефтяной рынок оказал подъем курса доллара, поскольку это снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. Кроме того, негативным фактором стали данные об ускорении сокращения активности в промышленном секторе еврозоны.

В то же время поддержку котировкам оказывают сильные прогнозы глобального спроса на топливо на текущий год.

"Спрос на нефть действительно выглядит более сильным в этом году, но мы не можем найти существенной, фундаментальной поддержки ценам, - отметил Норберт Рюкер из Julius Baer. - Цены могут начать постепенно снижаться после того, как текущий оптимизм сойдет на нет".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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