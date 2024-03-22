Brent подешевела до $85,75 за баррель

Цены на нефть слабо меняются вечером в пятницу и завершают неделю незначительным ростом.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 по бакинскому времени понизилась на $0,03 (0,03%), до $85,75 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,07 (0,09%), до $81 за баррель.

"Цены на нефть меняются как йо-йо - скачут вверх и вниз, но на самом деле никуда не движутся, - отметил управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Это происходит из-за того, что на рынке достаточно запасов, а Федрезерв не дает четких сигналов относительно сроков снижения ставки".

Давление на нефтяной рынок оказывает подъем курса доллара, поскольку это снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. Кроме того, негативным фактором стали данные о более быстром сокращении активности в промышленном секторе еврозоны.

В то же время поддержку котировкам оказывают сильные прогнозы глобального спроса на топливо на текущий год.