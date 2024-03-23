В Словакии открылись избирательные участки на выборах президента

Первый тур президентских выборов проходит в субботу в Словакии, избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (10:00 Баку).

Согласно данным Статистического управления страны, право голоса имеют более 4,33 млн человек, которые могут воспользоваться им на 5,9 тыс. избирательных участках.

Президента Словакии избирают всеобщим голосованием сроком на пять лет.

На президентское кресло претендуют девять кандидатов, фаворитом является Петер Пеллегрини, который сейчас занимает пост председателя парламента Словакии. Он также руководит партией "Глас", которая входит в правящую коалицию. Основную конкуренцию Пеллегрини составляет бывший глава словацкого МИД Иван Корчок. Первая женщина-президент в истории Словакии Зузана Чапутова, которая занимала этот пост с 2019 года, решила отказаться от участия в нынешних выборах.

Порядок в день выборов поддерживают усиленные подразделения полиции.

После закрытия избирательных участков в 22:00 местного времени (01:00 Баку) начнется подсчет голосов. Окончательные результаты должны стать известны 24 марта после утверждения Государственной комиссией по выборам и контролю за финансированием политических партий.