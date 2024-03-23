Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 80.63 -0.44 Brent 85.43 -0.35
Дальнее зарубежье 23.03.2024 12:01

В Словакии открылись избирательные участки на выборах президента

Первый тур президентских выборов проходит в субботу в Словакии, избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (10:00 Баку).

Согласно данным Статистического управления страны, право голоса имеют более 4,33 млн человек, которые могут воспользоваться им на 5,9 тыс. избирательных участках.

Президента Словакии избирают всеобщим голосованием сроком на пять лет.

На президентское кресло претендуют девять кандидатов, фаворитом является Петер Пеллегрини, который сейчас занимает пост председателя парламента Словакии. Он также руководит партией "Глас", которая входит в правящую коалицию. Основную конкуренцию Пеллегрини составляет бывший глава словацкого МИД Иван Корчок. Первая женщина-президент в истории Словакии Зузана Чапутова, которая занимала этот пост с 2019 года, решила отказаться от участия в нынешних выборах.

Порядок в день выборов поддерживают усиленные подразделения полиции.

После закрытия избирательных участков в 22:00 местного времени (01:00 Баку) начнется подсчет голосов. Окончательные результаты должны стать известны 24 марта после утверждения Государственной комиссией по выборам и контролю за финансированием политических партий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЛОВАКИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, НАЧАЛО


Похожие новости


Алиев назначил новых послов в Словакии и Греции Алиев и Коллар обсудили проекты STRING и строительство «Умного села» в селе Баш Гарвенд Агдамского района Президент Словакии уверена в успешном развитии отношений между Братиславой и Баку Алиев считает необходимым определить новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Словакией У президента Словакии выявили COVID-19 Словакия заинтересована в участии в проектах в Карабахе - глава МИД Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет поставлен вопрос о возвращении Украине контроля над границей Президенту Словакии сделали операцию на бедре в одной из клиник Чехии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az