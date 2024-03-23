Корабль Cargo Dragon компании SpaceX сблизился с МКС для стыковки

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, выведенный на орбиту Земли, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило NASA.
"Корабль приблизился к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.
Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме планируется в 07:16 по времени Восточного побережья США (в 15:16).
"Грузовик" доставит на МКС около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.
Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в четверг с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
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