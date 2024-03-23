Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 80.63 -0.44 Brent 85.43 -0.35
Наука и образование 23.03.2024 17:11

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX сблизился с МКС для стыковки

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, выведенный на орбиту Земли, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило NASA.

"Корабль приблизился к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме планируется в 07:16 по времени Восточного побережья США (в 15:16).

"Грузовик" доставит на МКС около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в четверг с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОРАБЛЬ, МКС, СБЛИЖЕНИЕ


Похожие новости


Военно-транспортный корабль США направился с отрядом инженеров к Газе для строительства плавучего причала Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС перенесли на май - NASA Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесен из-за непогоды - NASA Большой десантный корабль ВМС США зашел в Норвегию Корабль Crew Dragon с туристами на борту состыковался с МКС Хуситы заявили об ударе по кораблю США в ответ на гибель их бойцов от рук американцев К Луне стартовала миссия "Артемида" - NASA Запуск американской миссии "Артемида-1" к Луне стоимостью $4 млрд может состояться в октябре Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az