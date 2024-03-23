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Бизнес и законодательство 23.03.2024 20:55

Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов

Французская компания Danone получила разрешение российских регулирующих органов, необходимые для продажи своего бизнеса в РФ. Ущерб от сделки компания оценила в 1,2 млрд евро.

"Компания Danone объявляет, что получены разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО "Вамин Р". Завершение этой сделки ожидается в ближайшие недели", - говорится в сообщении компании.

Danone напоминает, что процесс передачи этого бизнеса был запущен в октябре 2022 года. "Общий убыток, отраженный Danone на своих счетах, составляет 1,2 млрд евро", - отмечает компания.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татрстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар - Минтимер Мингазов.

Как сообщалось, 13 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" (уже после перехода под госуправление в июле прошлого года они были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд" соответственно).

В конце февраля Financial Times писала со ссылкой на непубличные документы о планах Danone продать бизнес в РФ компании "Вамин" (Татарстан). Согласно этим документам, "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был введен в совет директоров "Эйч энд Эн" после того, как компанию передали в госуправление и ее возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

В письме на имя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева директор недавно созданной компании, принадлежащей "Вамину", Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone, отмечала FT. Причем 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное - на оплату доли Danone в компании.

В письме министру Мухамадеев также сообщил, что цена сделки представляет собой 56%-ную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказать поддержку до конца июля следующего года, поскольку "Эйч энд Эн" продолжает локализовывать производство определенных ингредиентов для сохранения "высокого качества продуктов, к которым привыкли российские потребители".

В Danone тогда не комментировали эту информацию.

Газета "Ведомости" писала, что, помимо компании "Вамин Татарстан", в активе заинтересован и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 года до 13 марта 2024 года, когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента РФ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Данон Россия" в 2022 году выросла до 92,9 млрд рублей с 85,1 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - снизилась до 5,6 млрд рублей с 8,9 млрд рублей. Выручка "Данон трейд" в 2022 году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 612,7 млн рублей против 1,4 млрд рублей соответственно.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, DANONE, АКТИВЫ


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