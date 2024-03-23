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Рассмотрение проекта резолюции непостоянных членов СБ ООН по Газе отложили до понедельника

Проект новой резолюции по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, рассмотрят в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в понедельник, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Ожидалось, что СБ ООН обсудит и проведет голосование по проекту этой резолюции в субботу, однако рассмотрение перенесли на понедельник", - пишет газета, отмечая, что "США вряд ли поддержат его".

Издание напоминает, что этот проект разработали десять непостоянных членов СБ ООН, которых поддержали Россия и Китай. Накануне Москва и Пекин заблокировали принятие проекта резолюции по Газе, который подготовили США.

Тогда же постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что непостоянные члены СБ подготовили альтернативный проект резолюции, в котором "черным по белому" прописаны прекращение огня и освобождение заложников.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ГАЗА, РЕЗОЛЮЦИЯ


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