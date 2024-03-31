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Президент Филиппин из-за ситуации в Южно-Китайском море распорядился создать новое ведомство для поддержания морской безопасности

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в связи с обстановкой в Южно-Китайском море отдал распоряжение реорганизовать правительственные структуры, ответственные за обеспечение морской безопасности, сообщают в воскресенье местные СМИ.

"Несмотря на усилия, направленные на поддержание стабильности и безопасности в нашем морском пространстве, Филиппины продолжают иметь дело с целой серией серьезных вызовов, которые угрожают не только территориальной целостности страны, но и мирной жизни филиппинцев", - говорится в распоряжении президента.

В частности, он предписал создать на базе прежнего управления, следившего за морскими границами, Национальный морской совет - центральный орган для формулирования стратегии и политики, которые обеспечат скоординированную и эффективную защиту на море. В совет войдут, в том числе, главы Минобороны, Совета нацбезопасности и Национального агентства координации разведки.

Совету подчинят ранее созданную оперативную группу для действий в исключительной экономической зоне страны в Южно-Китайском море. Его будут поддерживать 13 структур, в том числе вооружённые силы Филиппин и космическое агентство.

СМИ уточняют, что президент подписал соответствующий приказ еще 25 марта, но о его содержании стало известно лишь сегодня.

Ранее на этой неделе Маркос-младший пригрозил ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​Китаю пакетом контрмер в ответ на агрессивные действия кораблей китайской береговой охраны против катера снабжения филиппинских ВМС. Так, в конце минувшей недели в береговой охране КНР заявили, что филиппинский морской конвой вошел в китайские воды, несмотря на неоднократные предупреждения. В ответ китайские корабли предприняли необходимые контрмеры. В свою очередь, филиппинские военные обвинили береговую охрану КНР в том, что ее корабли блокировали судно снабжения Unaizah May 4 и повредили его, применив водометы, когда оно доставляло припасы и шестерых человек на аванпост на рифе Аюнгин (английское название - Вторая отмель Томаса, китайское - Жэньай).

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.

Одновременно с тем Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии. В феврале 2023 года Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, МОРЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УКРЕПЛЕНИЕ


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