Франция поставит Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30

Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню объявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.
"Чтобы удерживать столь протяженную линию фронта, украинской армии нужны, в частности, наши бронированные машины переднего края (VAB). Это абсолютно ключевой момент для мобильности войск", - сообщил министр в интервью газете La Tribune, опубликованном в воскресенье.
По его словам, "эта старая, но еще действующая техника в значительном количестве может принести прямую пользу Украине". Лекорню пояснил, что речь идет о сотнях таких машин, которые будут поставляться в 2024 году и в начале 2025 года. Бронетранспортеры VAB, находящиеся на службе более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами нового поколения Griffon.
В ответ на запросы Киева об усилении украинского противовоздушного потенциала Париж также поставит "новую партию ракет Aster 30" для европейской наземной системы "земля-воздух" SAMP/T MAMBA, заявил министр.
"Мы также в очень сжатые сроки разрабатываем телеуправляемые боеприпасы, чтобы этим летом поставить их украинцам", - добавил Лекорню.
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