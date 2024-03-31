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Регион 31.03.2024 16:31

Премьер Грузии усмотрел в заявлениях президента страны заинтересованность в саботаже парламентских выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает заявление президента Саломе Зурабишвили о необходимости большего включения грузинской диаспоры в парламентские выборы осенью текущего года нерелевантным, так как президент, наложив вето на принятые парламентом поправки к Избирательному кодексу, проявила, на его взгляд, заинтересованность к саботированию выборов.

"Я считаю заявление в отношении предстоящих парламентских выборов президента Саломе Зурабишвили нерелевантным, так как она уже проявила интерес к саботажу, когда наложила вето на закон, предполагающий вывод ЦИК из создавшегося тупика. Этим своим решением она окончательно подтвердила, что единственной ее целью является проявление определенного саботажа в отношении выборов, соответственно все ее заявления лишены релевантности", - сказал в воскресенье журналистам Кобахидзе.

На этой неделе Зурабишвили встретилась с членами администрации Центральной избирательной комиссии и призвала активизировать действия по открытию в зарубежных странах большего количества избирательных участков, на которых смогли бы прог‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​олосовать представители грузинской диаспоры. При этом она выразила сожаление, что в этой встрече не приняли участия представители МИД Грузии.

Парламент Грузии большинством голосов 19 марта преодолел вето президента по принятым в феврале депутатами поправкам в Избирательный кодекс, касающихся процедуры избрания председателя Центральной избирательной комиссии и ее членов.

Представители парламентской оппозиции заявили на заседании, что принятые поправки антидемократичны и направлены на установление правящей партией "Грузинская мечта" полного контроля над администрацией ЦИК и установление контроля над предстоящими в октябре парламентскими выборами.

Ранее комментируя журналистам процедуру преодоления в парламенте вето президента, Кобахидзе заявил, что ситуация с ЦИК была тупиковой. "Что касается вопроса ЦИК, то ситуация на сегодняшний день тупиковая. Уже полтора года председатель и члены ЦИК утверждаются парламентом всего на полгода, а не на пять лет. Президент Саломе Зурабишвили и оппозиция желают продолжения этого тупика, а это абсолютно неприемлемо", - сказал Кобахидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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