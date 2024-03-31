Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки не прекращала боевых действий по ликвидации сил группировки ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, сообщает в воскресенье Ynet.
"ЦАХАЛ ведет аккуратную операцию в районе больницы "Аш-Шифа", избегая наносить вред гражданским лицам, пациентам и медперсоналу. За прошедший день служащие ЦАХАЛ ликвидировали террористов, забаррикадировавшихся здесь, и обнаружили хранилища с оружием", - приводит портал слова представителя ЦАХАЛ.
Кроме того, израильская авиация атаковала в районе Газы Аль-Рималь несколько строений, откуда противник вел огонь из противотанковых ракетных установок и снайперских винтовок. В центральном районе сектора 933-я пехотная бригада "Нахаль" уничтожила не менее 15 вражеских бойцов.
На юге анклава, в Хан-Юнисе, продолжила действовать бригада "Гивати" и 7-я бронетанковая бригада, бригада "Коммандо" вела бои в районе "Аль-Амаль".
Также за сутки ВВС Израиля нанесли удары по 80 целям по всему сектора Газа, в том числе по зданиям, где укрывались бойцы ХАМАС, и по другим объектам палестинских группировок.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ израильские вооруженные силы начали операцию против палестинских вооруженных формирований в секторе Газа.
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