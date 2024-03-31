Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами на борту отправится к орбитальной станции страны "Тяньгун" в конце апреля, сообщает в воскресенье Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"В конце апреля в космос будет запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18", - говорится в сообщении.

Имена тайконавтов, которые отправятся на станцию в рамках новой миссии, CMSA не раскрывает.

Действующий экипаж станции - Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь, которые прибыли на "Тяньгун" в октябре прошлого года на корабле "Шэньчжоу-17", после ротации с новым экипажем покинут орбитальную лабораторию и вернутся на Землю.

Миссия "Шэньчжоу-18" станет седьмой по счёту экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​- тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и покинули её в сентябре того же года.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет порядка 10 лет.