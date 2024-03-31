Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами на борту отправится к орбитальной станции страны "Тяньгун" в конце апреля, сообщает в воскресенье Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).
"В конце апреля в космос будет запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18", - говорится в сообщении.
Имена тайконавтов, которые отправятся на станцию в рамках новой миссии, CMSA не раскрывает.
Действующий экипаж станции - Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь, которые прибыли на "Тяньгун" в октябре прошлого года на корабле "Шэньчжоу-17", после ротации с новым экипажем покинут орбитальную лабораторию и вернутся на Землю.
Миссия "Шэньчжоу-18" станет седьмой по счёту экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и покинули её в сентябре того же года.
Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".
В 2022 году к нему были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.
Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет порядка 10 лет.
Баку вновь призвал международное сообщество оказать давление на Ереван для предотвращения роста реваншизма в Армении
Армия Азербайджана готова пресечь любую провокацию со стороны Армении - Минобороны
Обнаружены артиллерийские установки вооруженных сил Армении - Минобороны Азербайджана
Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с весенне-летним периодом увеличил число рейсов
Финская Posiva Solutions подготовила концепцию могильника отходов Игналинской АЭС
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах в Турции
Действующие оппозиционные мэры Стамбула и Анкары лидируют на выборах в своих городах
Глава Минфина Израиля призывает не идти на уступки ХАМАС в соглашении по заложникам
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Яркая поддержка вашего бизнеса всего под 5% годовых
NEQSOL Holding запускает сотрудничество с Udemy Business
Впервые среди высших учебных заведений в Бакинской высшей школе нефти начала работу научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы