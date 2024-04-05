Глава МИД Норвегии не исключил введения войск в Украину в долгосрочной перспективе

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в долгосрочной перспективе не стал бы исключать введения войск в Украину, однако пока таких планов, по его словам, нет.

"Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", – сказал Эйде в интервью "Европейской правде", опубликованном в пятницу.

Министр отметил, что те разговоры, которые велись на тему потенциальной отправки западных войск в Украину, были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и тому подобном.

По его словам, НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина достигла успеха, а РФ потерпела поражение. "Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим", – заявил министр.