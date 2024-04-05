Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8407 RUR   0.0184 GBR   2.1467 TRY   0.0532

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 86.59 +1.16 Brent 90.65 +1.30
Дальнее зарубежье 05.04.2024 15:17

Глава МИД Норвегии не исключил введения войск в Украину в долгосрочной перспективе

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в долгосрочной перспективе не стал бы исключать введения войск в Украину, однако пока таких планов, по его словам, нет.

"Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", – сказал Эйде в интервью "Европейской правде", опубликованном в пятницу.

Министр отметил, что те разговоры, которые велись на тему потенциальной отправки западных войск в Украину, были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и тому подобном.

По его словам, НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина достигла успеха, а РФ потерпела поражение. "Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим", – заявил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Норвегия разрешила прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения Украине Норвегия передаст Украине истребители F-16 и систему ПВО IRIS-T Власти Норвегии согласны передать Украине истребители F-16 Норвегия поставит Украине несколько систем ПВО C-UAS для борьбы с дронами Норвегия присоединяется к инициативе G7 по помощи Украине Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS Премьер Норвегии предложил выделить более чем $7 млрд за пять лет на помощь Украине Норвегия готова направить танки на Украину вслед за западными партнерами Норвегия передаст Украине 10 мостов Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az