Норвегия разрешила прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения Украине

Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности Украине.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте норвежского правительства, данное разрешение вступает в силу с 1 января 2024 года.
В сообщении подчеркивается, что правительство решило разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения Украине при условии, что экспорт соответствует требованиям по проверке потребностей и контролю конечного пользователя.
"Это изменение означает, что мы защищаем фундаментальные интересы Норвегии в области обороны и политики безопасности вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов для содействия важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации с политикой безопасности", -сообщил норвежский министр обороны Бьёрн Арильд Грам.
Отмечается, что компании Норвегии могут обращаться в Министерство иностранных дел за экспортной лицензией для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину.
В тоже время норвежский МИД дел подчеркивает, что экспортные лицензии на прямые продажи будут выдаваться только в каждом конкретном случае. Норвежские компании должны подавать заявки на получение экспортной лицензии в системе электронного лицензирования МИД.
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