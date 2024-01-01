Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Дальнее зарубежье 01.01.2024 23:17

Норвегия разрешила прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения Украине

Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности Украине.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте норвежского правительства, данное разрешение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В сообщении подчеркивается, что правительство решило разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения Украине при условии, что экспорт соответствует требованиям по проверке потребностей и контролю конечного пользователя.

"Это изменение означает, что мы защищаем фундаментальные интересы Норвегии в области обороны и политики безопасности вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов для содействия важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации с политикой безопасности", -сообщил норвежский министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

Отмечается, что компании Норвегии могут обращаться в Министерство иностранных дел за экспортной лицензией для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину.

В тоже время норвежский МИД дел подчеркивает, что экспортные лицензии на прямые продажи будут выдаваться только в каждом конкретном случае. Норвежские компании должны подавать заявки на получение экспортной лицензии в системе электронного лицензирования МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


Похожие новости


Норвегия передаст Украине истребители F-16 и систему ПВО IRIS-T Власти Норвегии согласны передать Украине истребители F-16 Норвегия поставит Украине несколько систем ПВО C-UAS для борьбы с дронами Норвегия присоединяется к инициативе G7 по помощи Украине Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS Премьер Норвегии предложил выделить более чем $7 млрд за пять лет на помощь Украине Норвегия готова направить танки на Украину вслед за западными партнерами Норвегия передаст Украине 10 мостов Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа Норвегия может выделить Украине $200 млн на закупку газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az