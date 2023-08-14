Норвегия поставит Украине несколько систем ПВО C-UAS для борьбы с дронами

Норвегия поставит Украине несколько систем борьбы с дронами производства компании Kongsberg Defense & Aerospace, общая стоимость контракта -$70,8 млн., сообщает Kongsberg.
"Kongsberg Defense & Aerospace (Kongsberg) подписала контракт через Международный фонд для Украины на поставку систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS), которые будут безвозмездно переданы Украине", - говорится в сообщении компании.
Как сообщается, "поставка включает несколько систем CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру БпЛА с решениями, позволяющими нанести физический вред или иным образом обезвредить воздушную угрозу. Стоимость контракта составляет 56 миллионов фунтов стерлингов". "В рамках поставки норвежское правительство безвозмездно передало автомобили Dingo 2, KONGSBERG RWS и вооружение", - добавляют в компании.
Международный фонд для Украины (IFU) был создан Великобританией и международными партнерами для выявления и приобретения критически важных средств и их быстрой доставки в Украину.
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