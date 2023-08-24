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Дальнее зарубежье 24.08.2023 23:13

Норвегия передаст Украине истребители F-16 и систему ПВО IRIS-T

Норвегия передаст Украине два истребителя F-16, систему ПВО IRIS-T, а также намерена убедить партнеров передать системы NASAMS.

"Учитывая наш диалог, мы приняли решение передать норвежские истребители F-16", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции в четверг в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, "два истребителя мы выделяем для обучения. Не так много, но я надеюсь, что мы сможем их передать Украине. Мы сделаем это опять же только после того, как на прошлой неделе на это дали согласие Соединенные Штаты".

"Мы также передаем систему IRIS-T. Система, которая также позволит защитить инфраструктуру и жизнь людей от беспилотников", - сказал премьер Норвегии.

Он также упомянул систему ПВО NASAMS. "Сегодня я видел напрямую, как ваши операторы работают и используют систему NASAMS и каким образом она может помочь спасти жизнь людей. Могу вам сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы убедить партнеров и предоставить NASAMS, которые, у них есть, в Украину, где они больше всего нужны", - сказал он.

Норвегия также передаст Украине несколько наборов для разминирования, которые могут быть использованы. "Перед вами, конечно, значительная задача – разминирование обширных территорий на юге и на востоке", - отметил премьер.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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