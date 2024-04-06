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Туризм 06.04.2024 13:01

Турпоток в Азербайджан полностью восстановится в 2025 году – прогноз

Турпоток в Азербайджан полностью восстановится в 2025 году и достигнет допандемийного уровня.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на оценку Fitch Solutions, в 2024 году число прибытий в Азербайджан, составит 2,6 млн, что на 26% выше показателя 2023 года.

«В 2024 году число прибытий в Азербайджан составит 82,9% от уровня допандемийного 2019 года. Мы прогнозируем, что число прибытий в Азербайджан будет продолжать расти в течение 2024-2028гг. При этом ожидается, что число прибытий полностью восстановится (до допандемийного уровня) в 2025 году», - считают в Fitch Solutions.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», иностранные туристы, посетившие Азербайджан в 2023 году, потратили в республике 2 млрд 439,2 млн манатов ($1,43 млрд), что на 82% выше показателя 2022 года. В 2023 году страну посетили 2,1 млн иностранных граждан (в 2022г – 1,6 млн человек), из которых 1,4 млн человек (1,1 млн человек) – с целью туризма.

В целом, число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в 2023 году, составило 65% от рекордного допандемийного уровня, зафиксированного в 2019 году (около 3,2 млн человек). В 2019 году иностранные туристы потратили в Азербайджане почти 3 млрд манатов.

В 2023 году вклад сектора туризма в ВВП Азербайджана составил 2,2% (добавленная стоимость составила 2 млрд 684,5 млн манатов) против 1,6% в 2022г и 2,4% в 2019 году.

В настоящее время в Азербайджане сохраняются ряд ограничений из-за COVID-19. В частности, до 1 июля 2024 года закрыты сухопутные границы.

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Тэги: ТУРПОТОК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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