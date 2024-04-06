В Азербайджане в I кв. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 44 млн манатов

В Азербайджане в I-ом квартале 2024 года в рамках «Механизма возврата части НДС» населению возращено 43,8 млн манатов, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
В целом, как отметили в ГНС, с момента реализации проекта «Возврат НДС» по состоянию на 1 апреля 2024 года объем возвращенных средств составил 559,5 млн манатов по более 1,5 млрд кассовым чекам.
На сегодняшний день на портале www.edvgerial.az зарегистрировано более 2,7 млн пользователей для возврата части НДС, уплаченного за приобретенный товар.
Как сообщалось ранее, в марте 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Механизм возврата части НДС". Согласно механизму, граждане Азербайджана могут в течение 30 дней получить часть НДС при расчетах в объектах торговли, питания, здравоохранения.
Согласно механизму, желающие воспользоваться услугой возврата части НДС должны пройти регистрацию на специальном портале. При покупке потребитель должен потребовать у продавца чек контрольно-кассового аппарата и выписку с POS-терминала, в случае, если терминал не привязан к контрольно-кассовому аппарату.
Возврат части НДС при расчетах в объектах торговли или питания, предусматривает возвращение 5% от НДС при наличных расчетах и 17,5% от НДС при безналичных расчетах.
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