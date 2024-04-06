В Израиле проходят акции протеста против Нетаньяху

Сотни протестующих против правительства в Израиле обошли полицейские заграждения в поселении Кесария недалеко от Тель-Авива, приближаясь к дому премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в субботу The Times of Israel.

Теперь полицейским приходится принимать меры, чтобы не пустить демонстрантов еще ближе к дому.

Недовольные, выкрикивают "Ты виноват" и "Уходи в отставку". По словам организаторов акции, они находятся на расстоянии около 200 метров от дома премьера.

Значительно более масштабная демонстрация проходит в Тель-Авиве на Площади Демократии, там протестующие призывают к всеобщим выборам и требуют от властей согласиться на сделку по освобождению израильских заложников из сектора Газа. Многие из них размахивают израильскими флагами и несут плакаты с антиправительственными лозунгами. В некоторых местах в городе полицейские также установили заграждения, чтобы не дать протестующим заблокировать дороги, как они это делали ранее.

Организаторы митингов сообщают, что в Тель-Авиве в них принимают участие 100 тыс. человек.

Вместе с тем протесты проходят еще в нескольких израильских городах, в том числе в Хайфе.