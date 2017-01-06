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Дальнее зарубежье 06.01.2017 18:55

Китай может начать проверки компаний США из-за внешнеторговой политики Трампа

Китай готов активизировать проверки американских компаний в случае, если будущий президент США Дональд Трамп после прихода к власти введет меры в отношении китайских товаров и спровоцирует торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Среди рассматриваемых Пекином вариантов - налоговые и антимонопольные проверки известных американских компаний или фирм, имеющих большое присутствие в Китае.

Также возможно начало антидемпинговых расследований и свертывание государственных закупок американских товаров, утверждают источники.

При этом они уточняют, что Китай пойдет на подобные меры только в том случае, если США начнут действовать первыми, и только с санкции высшего руководства.

В случае введения ответных мер из-за протекционистской политики Д.Трампа Китай может столкнуться с ухудшением доступа к рынку США - своего крупнейшего торгового партнера, комментирует аналитик Rabobank Group в Гонконге Майкл Эвери. Как показывает практика, если страна с крупным дефицитом торгового баланса предпринимает ответные меры против страны с его профицитом, страна с профицитом всегда проигрывает, добавляет он.

Дефицит торгового баланса США с Китаем за 10 месяцев 2016 года составил $288,78 млрд.

Представители китайских ведомств и переходной команды Д.Трампа не ответили на запросы о комментариях.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТРАМП, ПРОВЕРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]