Производство продукции АПК в Азербайджане в 2016г увеличилось на 2,6%

Производство продукции АПК в Азербайджане в 2016 году возросло на 2,6%, в том числе продукции животноводства – на 2,8%, продукции растениеводства – на 2,5%, отмечается в сообщении министерства сельского хозяйства.

«В 2016 году с посевной площади в 997,5 гектаров было собрано 3 млн 65,1 тыс. тонн зерновых культур или на 2,2% больше, чем в 2015 году», - отмечается в сообщении.

Средняя урожайность зерновых в 2016 году составила 30,7 центнера с гектара.

«В 2016 году было собрано 902,4 тыс. тонн картофеля (рост на 7,5%), 1 млн 269,3 тыс. тонн овощей (спад на 0,5%), 464,6 тыс. тонн бахчевых культур (спад на 4,1%), 883,7 тыс. тонн фруктов и ягод (спад на 0,5%), 134,5 тыс. тонн винограда (спад на 14,4%), 1,016 тыс. тонн зеленого чая (рост на 75,4%), 321,3 тыс. сахарной свеклы (рост на 72,7%), 17,1 тыс. тонн (спад на 9,3%), 3,598 тыс. тонн табака (рост на 3,8%)», - говорится в сообщении.

Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2016 году вырос в 2,5 раза.

По данным министерства, в 2016 году производство мяса составило 523,8 тыс. тонн (рост на 1,6%), молока – 2 млн тонн (рост на 4,4%), 1 млрд 609,8 млн яиц (рост на 3,7%), шерсти - 16,7 тыс. тонн (спад на 2,1%).

А.Ахундов