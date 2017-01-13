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Дальнее зарубежье 13.01.2017 08:43

Израильские ВВС атаковали склад боеприпасов на западе Дамаска - СМИ

ВВС Израиля нанесли ряд авиаударов на авиабазу "Mezzeh" на западе Дамаска, уничтожив склад боеприпасов, что привело к серии взрывов на данном военном объекте, сообщают арабские СМИ.

"Число погибших от израильских авиаударов еще неизвестно", - говорится в сообщении.

По информации старшего офицера из сирийской арабской армии, число погибших не должно быть высоким, так как в момент ударов возле склада не было большого числа военных.

Ранее сообщалось, что в дамасском квартале Кафр-Суса прогремел мощный взрыв, погибли семь человек.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]