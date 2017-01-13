Израильские ВВС атаковали склад боеприпасов на западе Дамаска - СМИ

ВВС Израиля нанесли ряд авиаударов на авиабазу "Mezzeh" на западе Дамаска, уничтожив склад боеприпасов, что привело к серии взрывов на данном военном объекте, сообщают арабские СМИ.

"Число погибших от израильских авиаударов еще неизвестно", - говорится в сообщении.

По информации старшего офицера из сирийской арабской армии, число погибших не должно быть высоким, так как в момент ударов возле склада не было большого числа военных.

Ранее сообщалось, что в дамасском квартале Кафр-Суса прогремел мощный взрыв, погибли семь человек.