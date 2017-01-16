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Дальнее зарубежье 16.01.2017 17:26

Наплыв беженцев в ФРГ может позитивно сказаться на росте ВВП - эксперты

Наплыв беженцев в ФРГ в последние два года может оказать положительное влияние на экономику страны, прогнозирует Институт германской экономики (IW). Одновременно с этим они предупреждают о росте безработицы и снижении доходов на душу населения, сообщает агентство DPA.

По оценкам экспертов, ВВП страны до 2020 года в общей сложности может увеличиться примерно на 90 млрд евро за счет притока сотен тысяч людей. Это добавит к росту экономики Германии в 2017 году около 0,4 процентного пункта, а затем ежегодно будет повышать его чуть менее чем на 1 процентный пункта до 2020 года.

При этом экономисты отмечают, что не все беженцы смогут найти работу в ближайшее время, в связи с чем уровень безработицы может подняться на 1,5 процентных пункта, а среднегодовой дохода в расчете на душу населения упасть до 800 евро.

В докладе подчеркивается, что подсчеты института базируются на прогнозах, а реальные цифры будут зависеть от успешности интеграции беженцев.

По мнению экономистов, программы по интеграции беженцев (включая социальные расходы) будут обходиться стране в 28 млрд евро в год.

Задача государства - вложить эти средства в эффективные проекты для того, чтобы как можно больше беженцев в кратчайшие сроки смогли стать квалифицированными работниками и занять свое место на рынке труда. В таком случае эти затраты впоследствии окупятся за счет роста налоговых сборов, отмечает Deutsche Welle.

Как сообщалось, темпы экономического роста в Германии ускорились в 2016 году до максимума за пять лет в значительной мере благодаря увеличению потребительских расходов и государственных расходов на размещение беженцев, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Вместе с тем вклад внешней торговли в рост экономики снизился на фоне слабого спроса со стороны крупнейших торговых партнеров ФРГ.

По оценкам Destatis, ВВП Германии с поправкой на инфляцию увеличился в прошедшем году на 1,9% после повышения на 1,7% в 2015 году. В 2014 году подъем экономики составлял 1,6%, а в 2013 году - лишь 0,3%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, БЕЖЕНЦЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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