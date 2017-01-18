Азербайджан в 2017г сократит добычу нефти – обзор ОПЕК

ОПЕК ожидает, что поставки нефти в 2017 году со стороны стран, не входящих в организацию, составят в среднем 56,5 млн баррелей в сутки, что на 0,53% выше, чем в 2016 году, при этом Россия увеличит добычу на 80 тыс. б/с (4 млн т), говорится в ежемесячном обзоре картеля.

Организация также ожидает, что основной рост нефтедобычи из стран не-ОПЕК придется на Бразилию - 250 тыс. б/с, Казахстан - 210 тыс. б/с, Канаду - 170 тыс. б/с, Конго - 70 тыс. б/с, Гану - 40 тыс. б/с.

Мексика, США, Китай, Колумбия и Азербайджан, как ожидается, продемонстрируют наибольшее падение, говорится в отчете.