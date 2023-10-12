ОПЕК повысила оценку предложения ЖУВ в странах не-ОПЕК в 2023г и 2024г на 100 тыс. б/с - отчет

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 1,7 млн б/с и составит в среднем 67,5 млн б/с, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,58 млн б/с - до 67,39 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.
Показатель производства нефти странами не-ОПЕК в 2022 году остался на уровне 65,81 млн б/с.
Пересмотр прогноза добычи на 2023 год обусловлен повышением ожиданий от нефтепроизводства в России, США и Латинской Америке, сообщается в отчете.
Добыча нефти и газового конденсата в США в июле достигла второго по величине уровня за всю историю и составила чуть ниже рекорда в 13 млн б/с, установленного в ноябре 2019 года, отмечает ОПЕК. В то же время в четвертом квартале текущего года ожидается незначительное снижение производства. Рост поставок ЖУВ из США на 2023 год прогнозируется на уровне 1,2 млн б/с. Среди других регионов роста производства отмечаются Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай. "Тем не менее, существуют неопределенности, связанные с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и внеплановым техническим обслуживанием на шельфе до конца года", - отмечается в отчете.
Согласно прогнозам, производство ЖУВ в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,4 млн б/с в среднем до 68,9 млн б/с. Как ожидается, поставки из стран ОЭСР увеличатся на 0,9 млн б/с до 33,3 млн б/с, из стран, не входящих в ОЭСР, вырастут на 0,4 млн б/с до 33 млн б/с. Те же страны указываются в качестве основных источников прироста производства. В то же время наибольшее снижение производства произойдет в Мексике и Малайзии.
Мировые поставки нефти в сентябре практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили в среднем 100,6 млн б/с, снизившись на 0,5 млн б/с, указывается в отчете.
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