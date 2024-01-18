ОПЕК прогнозирует добычу ЖУВ в Азербайджане на 2023-2025гг на уровне 0,7 млн б/с

ОПЕК ожидает среднесуточную добычу жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2023-2025гг на уровне порядка 0,7 млн баррелей.
Такие данные приводятся в ежемесячном отчете организации, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Согласно отчету, в ноябре 2023 года добыча ЖУВ в Азербайджане составила в среднем 0,6 млн б/с, что на 7 тыс. б/с выше показателя октября того же года. При этом по сравнению с ноябрем 2022 года спад добычи составил 77 тыс. б/с.
«Согласно официальным источникам, добыча нефти в Азербайджане в ноябре составила в среднем 494 тыс. б/с, добыча конденсата – 129 тыс. б/с. Прогнозируется, что добыча ЖУВ в стране в 2023 году сократится примерно на 40 тыс. б/с и составит в среднем 0,7 млн б/с. Этот пересмотр (прогноза - ИФ) в сторону снижения примерно на 11 тыс. б/с, обусловленный более низкой, чем ожидалось, добычей на крупных нефтяных месторождениях в ноябре», - говорится в отчете.
По информации ОПЕК, в целом в 2023 году спад нефтедобычи на старых месторождениях, таких как Азери, Чираг и Гюнешли (блок АЧГ) был компенсирован за счет наращивания добычи на других месторождениях.
В 2024 году ОПЕК прогнозирует, что среднесуточная добыча ЖУВ в Азербайджане увеличится примерно на 20 тыс. б/с, но среднесуточный показатель останется на уровне 0,7 млн баррелей. При этом прогнозируется, что добыча будет частично обеспечена за счет газоконденсатных проектов «Шах-Дениз», «Абшерон» и «Умид-Бабек».
«Добыча на блоке АЧГ в Азербайджане также должна получить импульс в текущем году с запуском седьмой платформы «Центральный Восточный Азери». Однако, ожидается, что это не остановит общий темп снижения (нефтедобычи по АЧГ – ИФ)», - подчеркивает ОПЕК.
В 2025 году ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в Азербайджане примерно на 10 тыс. б/с, но среднесуточный показатель останется неизменным – примерно 0,7 млн б/с.
«Ожидается, что рост добычи по нескольким проектам, таких как «АЧГ» и «Умид-Бабек» в значительной степени компенсирует снижение добычи на других зрелых месторождениях», - говорится в отчете.
Н.Аббасова
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