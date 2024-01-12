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ТЭК 12.01.2024 14:31

Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 202 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2023 года составила 482 тыс. б/с против показателя ноября на уровне 492 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В декабре 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 604 тыс. баррелей (в ноябре - 609 тыс. баррелей), из которых на добычу нефти пришлось 482 тыс. баррелей, конденсат - 122 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

До конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в декабре сделку ОПЕК+ выполнил на 141,9% (отставал от квоты ОПЕК+ на 202 тыс. б/с - ИФ).

Квота для Азербайджана на 2024 год по добыче нефти составляет 551 тыс. б/с.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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