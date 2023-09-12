ОПЕК повысила оценку предложения ЖУВ в странах не-ОПЕК в 2023г на 70 тыс. б/с

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 1,58 млн б/с и составит в среднем 67,39 млн б/с, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,51 млн б/с - до 67,27 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.
При этом аналитики пересмотрели показатель производства нефти странами не-ОПЕК в 2022 году, повысив его на 50 тыс. б/с, до 65,81 млн б/с.
Пересмотр прогноза добычи на 2023 год обусловлен повышением ожиданий от нефтепроизводства в России и США, сообщается в отчете.
Так, прогноз по РФ повышен на 70 тыс. б/с - до 10,45 млн б/с в 2023 году. Аналогичный уровень проивзодства ОПЕК ждет и в 2024 году.
Оценка роста добычи в США в 2023 году увеличилась на 60 тыс. б/с. Если раньше предполагалось, что показатель вырастет с 19,23 млн б/с в 2022 году до 20,36 млн б/с, то новый прогноз предполагает увеличение с 19,28 млн б/с до 20,48 млн б/с - на 1,19 млн б/с. Пересмотр в сторону увеличения обусловлен медленным, но устойчивым ростом добычи сланцевой нефти. В 2024 году, как ожидается, США замедлят темп роста до 0,61 млн б/с и увеличат производство до 21,02 млн б/с. Оценка роста снижена на 50 тыс. б/с в 2024 году.
"Ожидается, что основными драйверами роста на 2023 год станут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай, тогда как снижение добычи нефти прогнозируется в основном в России. Тем не менее, сохраняется неопределенность, связанная с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и незапланированным техническим обслуживанием в оставшуюся часть года", - говорится в отчете.
В 2024 году предложение жидких углеводородов в странах ОЭСР увеличится на 0,92 млн б/с, а в регионах не-ОЭСР прогнозируется рост на 0,41 млн б/с, считают эксперты. Месяцем ранее аналитики альянса ждали роста добычи в странах ОЭСР в следующем году на 0,94 млн б/с, в странах не-ОЭСР - на 0,4 млн б/с.
Ожидается, что основными драйверами роста поставок жидких углеводородов в 2024-м будут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, при этом большая часть увеличения ожидается за счет наращивания мощностей существующих проектов. В то же время, по прогнозам, наибольшее снижение производства произойдет в Мексике и Малайзии.
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