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ТЭК 12.09.2023 16:34

ОПЕК в августе увеличила добычу нефти на 113 тыс. б/с за счет Ирана и Нигерии

Страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти на 113 тысяч баррелей в сутки - до 27,45 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом Саудовская Аравия снизила добычу на 88 тыс. б/с, Ангола - на 60 тыс. б/с, а Иран, находящийся под американскими санкциями, увеличил на 143 тыс. б/с. Нигерия нарастила производство почти на 100 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", уровни августа оказались на 2,85 млн б/с ниже установленных квот по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме квот ряд стран взяли на себя добровольные обязательства снизить производство. С учетом этих обязательств уровень добычи нефти странами ОПЕК, участвующими в соглашении ОПЕК+, был на 795 тыс. б/с ниже плана по сравнению с 774 тыс. б/с в июле.

В дополнение к установленным ограничениям ряд стран ОПЕК+ добровольно с мая по декабрь 2023 года снижают добычу еще на 1,66 млн б/с (из них страны ОПЕК - на 1 млн б/с): Саудовская Аравия - на 500 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о планах снизить свою добычу в июле, а затем в августе и до конца года еще на 1 млн б/с - до 9 млн б/с.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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