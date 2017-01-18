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Внешняя политика 18.01.2017 22:16

Алиев и Шефчович обсудили ситуацию с реализацией проекта ЮГК

Очередная встреча министров энергетики в рамках Консультативного совета проекта Южный газовый коридор (ЮГК) состоится в феврале в Баку.

Об этом, как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, было заявлено в ходе встречи президента Ильхама Алиева с вице-президентом Еврокомиссии по энергетике Марошем Шефчовичем.

Стороны также обсудили планы по реализации проекта ЮГК, включающий проекты TANAP и TAP, а также Ионическо-Адриатический газопровод.

Собеседники провели обмен мнениями по финансированию проектов TANAP, TAP и Стадия-2 разработки месторождения «Шах-Дениз»

«В ходе встречи И.Алиев и М.Шефчович выразили удовлетворение существующим сотрудничеством между Азербайджаном и Евросоюзом», - отмечается в информации.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ШЕВЧОВИЧ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]