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Дальнее зарубежье 21.01.2017 12:47

Вашингтон обратился к Сеулу с запросом об аресте брата Пан Ги Муна

Правительство США направило в министерство юстиции Южной Кореи ходатайство об аресте брата и племянника бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, сообщают в субботу западные СМИ.

Американские власти обвиняют Пан Ги Сана и его сына Чу Хен Пана в коррупционной деятельности и отмыванию денег.

По данным правоохранительных органов, речь идет о взятке в $500 тыс. в ходе продажи во Вьетнаме здания, принадлежащего корейской фирме Keongnam Enterprises.

Пан Ги Сан ранее выступал в качестве одного из руководителей строительной фирмы Keongnam Enterprises и, вероятно, участвовал в коррупционных схемах, отмечают издания.

В свою очередь, бывший генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что не располагает информацией об этом, и выразил надежду на проведение честного и прозрачного расследования.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ГЕНСЕК, БРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]