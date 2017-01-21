Вашингтон обратился к Сеулу с запросом об аресте брата Пан Ги Муна

Правительство США направило в министерство юстиции Южной Кореи ходатайство об аресте брата и племянника бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, сообщают в субботу западные СМИ.

Американские власти обвиняют Пан Ги Сана и его сына Чу Хен Пана в коррупционной деятельности и отмыванию денег.

По данным правоохранительных органов, речь идет о взятке в $500 тыс. в ходе продажи во Вьетнаме здания, принадлежащего корейской фирме Keongnam Enterprises.

Пан Ги Сан ранее выступал в качестве одного из руководителей строительной фирмы Keongnam Enterprises и, вероятно, участвовал в коррупционных схемах, отмечают издания.

В свою очередь, бывший генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что не располагает информацией об этом, и выразил надежду на проведение честного и прозрачного расследования.