Яйца в Азербайджане с начала 2017г подешевели на 25% - Минэкономики

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики Азербайджана отмечает снижение в последнее время цен на муку и яйца, говорится в сообщении министерства.

«Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей продолжает мероприятия по надзору над потребительским рынком и анализ потребительских товаров, пользующихся наибольшим спросом. Итоги мониторингов показали, что продажная цена яиц к настоящему времени снизилась по сравнению с 1 января 2017г на 25% и составляет 0,12 – 0,15 манат», - отмечается в информации.

По данным ведомства, в последние дни наблюдается снижение цен и на муку.

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей также предупреждает о применении серьезных мер, предусмотренных законодательством, в отношении хозяйственных субъектов в случаях искусственного повышения цен или фактах злоупотребления своими возможностями.

Н.Аббасова