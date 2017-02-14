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Социум 14.02.2017 14:01

Яйца в Азербайджане с начала 2017г подешевели на 25% - Минэкономики

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики Азербайджана отмечает снижение в последнее время цен на муку и яйца, говорится в сообщении министерства.

«Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей продолжает мероприятия по надзору над потребительским рынком и анализ потребительских товаров, пользующихся наибольшим спросом. Итоги мониторингов показали, что продажная цена яиц к настоящему времени снизилась по сравнению с 1 января 2017г на 25% и составляет 0,12 – 0,15 манат», - отмечается в информации.

По данным ведомства, в последние дни наблюдается снижение цен и на муку.

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей также предупреждает о применении серьезных мер, предусмотренных законодательством, в отношении хозяйственных субъектов в случаях искусственного повышения цен или фактах злоупотребления своими возможностями.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]