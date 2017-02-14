Новый глава Минфина США заявил о сохранении санкционной политики в отношении России

Новый глава Минфина США Стивен Мнучин заявил во вторник о том, что санкционная политика Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации остается в силе.

"Действующие санкционные программы остаются в силе", - заявил он журналистам в ходе брифинга Белого дома, отвечая на вопрос о санкционной политике в отношении России.

С.Мнучин назвал санкции "очень важной частью" работы Минфина.