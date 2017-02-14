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Регион 14.02.2017 22:26

Новый глава Минфина США заявил о сохранении санкционной политики в отношении России

Новый глава Минфина США Стивен Мнучин заявил во вторник о том, что санкционная политика Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации остается в силе.

"Действующие санкционные программы остаются в силе", - заявил он журналистам в ходе брифинга Белого дома, отвечая на вопрос о санкционной политике в отношении России.

С.Мнучин назвал санкции "очень важной частью" работы Минфина.

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Тэги: США, МИНФИН, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]