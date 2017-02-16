Соглашение о сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК будет эффективно только при 100% выполнении - Новак

Соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, будет эффективным только при условии его выполнения на 100%, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью "Интерфаксу".
"Аналитики и эксперты рынка в один голос говорят о том, что исполнение договоренностей о сокращении добычи нефти хотя бы на 70% было бы положительным сигналом для рынка. Но мы исходим из того, что сделка только тогда будет эффективна, когда будет выполнена на все 100%", - сказал он.
При этом министр допустил, что внутри ОПЕК некоторые страны могут выполнить соглашение не в полном объеме, а другие - перевыполнить его.
"Данные по добыче каждой страны ОПЕК и не-ОПЕК мы будем анализировать в феврале на техническом экспертном совете. Мониторинговый комитет совместно с секретариатом ОПЕК подготовит отчет, который будет разослан всем странам-участницам соглашения. Я не исключаю, что какие-то страны картеля могут и не выполнить, какие-то - перевыполнить план по сокращению добычи. Внутри ОПЕК такое допустимо", - отметил глава Минэнерго.
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