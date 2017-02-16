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ТЭК 16.02.2017 12:57

Соглашение о сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК будет эффективно только при 100% выполнении - Новак

Соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, будет эффективным только при условии его выполнения на 100%, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Аналитики и эксперты рынка в один голос говорят о том, что исполнение договоренностей о сокращении добычи нефти хотя бы на 70% было бы положительным сигналом для рынка. Но мы исходим из того, что сделка только тогда будет эффективна, когда будет выполнена на все 100%", - сказал он.

При этом министр допустил, что внутри ОПЕК некоторые страны могут выполнить соглашение не в полном объеме, а другие - перевыполнить его.

"Данные по добыче каждой страны ОПЕК и не-ОПЕК мы будем анализировать в феврале на техническом экспертном совете. Мониторинговый комитет совместно с секретариатом ОПЕК подготовит отчет, который будет разослан всем странам-участницам соглашения. Я не исключаю, что какие-то страны картеля могут и не выполнить, какие-то - перевыполнить план по сокращению добычи. Внутри ОПЕК такое допустимо", - отметил глава Минэнерго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, СОКРАЩЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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