Представители парламентской оппозиции Грузии начнут с понедельника сбор подписей под требованием отставки главного прокурора республики Ираклия Шотадзе.

"Мы используем все правовые рычаги для того, чтобы добиться его отставки", - заявил на брифинге в пятницу лидер парламентского меньшинства, член фракции "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

По его словам, требование отставки главного прокурора связано с его "необдуманным заявлением" по поводу якобы планировавшегося убийства духовного лица высокой иерархии, что привело к целому каскаду политических заявлений.

Речь идет, как утверждают в парламентской оппозиции, о заявлениях представителей руководства, содержание которых можно было расценить как то, что кто-то пытался отравить католикоса-патриарха Грузии Илию Второго.

Как отметил Д.Бакрадзе, прокуратура накануне признала, что ничего подобного не планировалось, однако общественности при этом не предоставили никакой дополнительной информации и никто не принес за это извинения.

Накануне в заявлении главной прокуратуры Грузии говорилось: "Мы уже говорили и повторяем, что следствие работает над несколькими версиями, и, исходя из интересов следствия, мы их не обнародуем. Мы так же, исходя из интересов следствия, на этом этапе не конкретизируем, против кого готовилось убийство, в чем обвиняется диакон Георгий Мамаладзе".

По словам Д.Бакрадзе, подобные необдуманные заявления не должны оставаться безнаказанными и тот, кто создал эту напряженную ситуацию, должен понести ответственность.

На этой неделе главный прокурор Грузии И.Шотадзе заявил, что задержанный 10 февраля дьякон Георгий Мамаладзе обвиняется в попытке совершения убийства духовного лица высокой иерархии.

Прокурор сообщил, что Г.Мамаладзе намеревался вылететь в Германию, где на лечении находится Патриарх Грузии Илиа Второй, и что у него в багаже в тайнике было обнаружено отравляющее вещество - цианид.

Вслед за этим заявлением последовали заявления представителей руководства Грузии, по словам которых, удалось предотвратить большую беду.

Эти заявления были восприняты, как считают в оппозиции, общественностью, как то, что было предотвращено покушение на патриарха.

Между тем, накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил журналистам, что считает неправильным детально комментировать ситуацию с задержанием диакона Г.Мамаладзе, у которого был обнаружен цианид, до завершения расследования, так как за комментариями последовал "огромный поток спекуляций".

По словам премьера, необходимо дать следствию возможность завершить расследование, выяснить все детали.

При этом он вновь подчеркнул, что когда духовное лицо пересекает границу с отравляющим веществом и направляется туда, где находится патриарх и его задерживают, то, "конечно, речь идет о предотвращении большой беды".

При этом Г.Квирикашвили считает, что следствие должно установить, против кого планировалось преступление.