Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 20 Фев 21 Фев

Регион 17.02.2017 21:33

Парламентская оппозиция Грузии требует отставки главного прокурора за "необдуманные заявления" по делу диакона Мамаладзе

Представители парламентской оппозиции Грузии начнут с понедельника сбор подписей под требованием отставки главного прокурора республики Ираклия Шотадзе.

"Мы используем все правовые рычаги для того, чтобы добиться его отставки", - заявил на брифинге в пятницу лидер парламентского меньшинства, член фракции "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

По его словам, требование отставки главного прокурора связано с его "необдуманным заявлением" по поводу якобы планировавшегося убийства духовного лица высокой иерархии, что привело к целому каскаду политических заявлений.

Речь идет, как утверждают в парламентской оппозиции, о заявлениях представителей руководства, содержание которых можно было расценить как то, что кто-то пытался отравить католикоса-патриарха Грузии Илию Второго.

Как отметил Д.Бакрадзе, прокуратура накануне признала, что ничего подобного не планировалось, однако общественности при этом не предоставили никакой дополнительной информации и никто не принес за это извинения.

Накануне в заявлении главной прокуратуры Грузии говорилось: "Мы уже говорили и повторяем, что следствие работает над несколькими версиями, и, исходя из интересов следствия, мы их не обнародуем. Мы так же, исходя из интересов следствия, на этом этапе не конкретизируем, против кого готовилось убийство, в чем обвиняется диакон Георгий Мамаладзе".

По словам Д.Бакрадзе, подобные необдуманные заявления не должны оставаться безнаказанными и тот, кто создал эту напряженную ситуацию, должен понести ответственность.

На этой неделе главный прокурор Грузии И.Шотадзе заявил, что задержанный 10 февраля дьякон Георгий Мамаладзе обвиняется в попытке совершения убийства духовного лица высокой иерархии.

Прокурор сообщил, что Г.Мамаладзе намеревался вылететь в Германию, где на лечении находится Патриарх Грузии Илиа Второй, и что у него в багаже в тайнике было обнаружено отравляющее вещество - цианид.

Вслед за этим заявлением последовали заявления представителей руководства Грузии, по словам которых, удалось предотвратить большую беду.

Эти заявления были восприняты, как считают в оппозиции, общественностью, как то, что было предотвращено покушение на патриарха.

Между тем, накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил журналистам, что считает неправильным детально комментировать ситуацию с задержанием диакона Г.Мамаладзе, у которого был обнаружен цианид, до завершения расследования, так как за комментариями последовал "огромный поток спекуляций".

По словам премьера, необходимо дать следствию возможность завершить расследование, выяснить все детали.

При этом он вновь подчеркнул, что когда духовное лицо пересекает границу с отравляющим веществом и направляется туда, где находится патриарх и его задерживают, то, "конечно, речь идет о предотвращении большой беды".

При этом Г.Квирикашвили считает, что следствие должно установить, против кого планировалось преступление.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРОКУРОР, ОТСТАВКА


Похожие новости


Саакашвили в Одессе инструктирует грузинских оппозиционеров по предвыборной кампании Гарибашвили вынудили покинуть пост премьера "определенные силы из-за рубежа", считают в грузинской оппозиции Премьер Грузии призвал оппозиционеров прекратить голодовку Сторонники Саакашвили требуют отставки правительства Грузии и изгнания из страны миллиардера Иванишвили Грузинский премьер считает проведение сторонниками Саакашвили акции протеста в Тбилиси «нормальным процессом» В Тбилиси прошла акция оппозиции с требованием отставки правительства из-за падения курса лари

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]