Производство цемента в Азербайджане в январе 2017г выросло в 1,4 раза

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе 2017 года составил 28,8 млн манатов, что в 2,4 раза выше показателя января 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 40% – до 139,7 тыс. тонн, строительной извести – в 2,3 раза - до 2,469 тыс. тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – в 4,1 раза - до 8 тыс. 918,7 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 12,4 раза – до 13,6 тыс. кубометров, производство строительного кирпича - на 3,4% - до 13,2 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – в 2,9 раза - до 382,4 тонн.

Производство строительного гипса в январе 2017 года сократилось на 39,9% - до 7,7 тыс. тонн, асфальта – на 56% - до 9,4 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 63,4% - до 13,4 тыс. тонн.

А.Ахундов