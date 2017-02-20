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Бизнес и законодательство 20.02.2017 12:52

Производство цемента в Азербайджане в январе 2017г выросло в 1,4 раза

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе 2017 года составил 28,8 млн манатов, что в 2,4 раза выше показателя января 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 40% – до 139,7 тыс. тонн, строительной извести – в 2,3 раза - до 2,469 тыс. тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – в 4,1 раза - до 8 тыс. 918,7 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 12,4 раза – до 13,6 тыс. кубометров, производство строительного кирпича - на 3,4% - до 13,2 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – в 2,9 раза - до 382,4 тонн.

Производство строительного гипса в январе 2017 года сократилось на 39,9% - до 7,7 тыс. тонн, асфальта – на 56% - до 9,4 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 63,4% - до 13,4 тыс. тонн.

А.Ахундов

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Тэги: СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az