Азербайджан заинтересован в наращивании турпотока с Алжиром - посол

Баку заинтересован в привлечении алжирских туристов в Азербайджан, заявил азербайджанский посол в Алжире Махир Алиев в интервью алжирскому общественному телеканалу.
«Мы очень заинтересованы в том, чтобы алжирцы наряду с туристами из других стран, приезжали в Азербайджан и знакомились с захватывающей природой, прекрасным народом, культурой и традициями нашей страны», - отметил М.Алиев, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Посол подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время превратился в привлекательную туристическую страну.
«Соответствующим распоряжением президента страны были сняты бюрократические препятствия для приезда в Азербайджан туристов, что значительно облегчило процесс получения онлайн-виз», - сказал дипломат.
М.Алиев отметил высокий уровень политических связей между Баку и Алжиром.
«Мы тесно взаимодействуем в рамках международных организаций. У меня состоялись встречи с членами правительств и руководством государственных структур, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества в интересующих стороны областях», - подчеркнул он.
По словам дипломата, руководство Азербайджана придает особенное значение развитию всесторонних связей с Алжиром. «Нас с Алжиром связывают тесные религиозные, культурные и исторические отношения», - сказал М.Алиев.
Р.Бабаев
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