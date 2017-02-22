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Туризм 22.02.2017 15:48

Азербайджан заинтересован в наращивании турпотока с Алжиром - посол

Баку заинтересован в привлечении алжирских туристов в Азербайджан, заявил азербайджанский посол в Алжире Махир Алиев в интервью алжирскому общественному телеканалу.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы алжирцы наряду с туристами из других стран, приезжали в Азербайджан и знакомились с захватывающей природой, прекрасным народом, культурой и традициями нашей страны», - отметил М.Алиев, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Посол подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время превратился в привлекательную туристическую страну.

«Соответствующим распоряжением президента страны были сняты бюрократические препятствия для приезда в Азербайджан туристов, что значительно облегчило процесс получения онлайн-виз», - сказал дипломат.

М.Алиев отметил высокий уровень политических связей между Баку и Алжиром.

«Мы тесно взаимодействуем в рамках международных организаций. У меня состоялись встречи с членами правительств и руководством государственных структур, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества в интересующих стороны областях», - подчеркнул он.

По словам дипломата, руководство Азербайджана придает особенное значение развитию всесторонних связей с Алжиром. «Нас с Алжиром связывают тесные религиозные, культурные и исторические отношения», - сказал М.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛЖИР, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]