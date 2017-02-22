Азербайджан заинтересован в наращивании турпотока с Алжиром - посол

Баку заинтересован в привлечении алжирских туристов в Азербайджан, заявил азербайджанский посол в Алжире Махир Алиев в интервью алжирскому общественному телеканалу.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы алжирцы наряду с туристами из других стран, приезжали в Азербайджан и знакомились с захватывающей природой, прекрасным народом, культурой и традициями нашей страны», - отметил М.Алиев, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Посол подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время превратился в привлекательную туристическую страну.

«Соответствующим распоряжением президента страны были сняты бюрократические препятствия для приезда в Азербайджан туристов, что значительно облегчило процесс получения онлайн-виз», - сказал дипломат.

М.Алиев отметил высокий уровень политических связей между Баку и Алжиром.

«Мы тесно взаимодействуем в рамках международных организаций. У меня состоялись встречи с членами правительств и руководством государственных структур, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества в интересующих стороны областях», - подчеркнул он.

По словам дипломата, руководство Азербайджана придает особенное значение развитию всесторонних связей с Алжиром. «Нас с Алжиром связывают тесные религиозные, культурные и исторические отношения», - сказал М.Алиев.

Р.Бабаев