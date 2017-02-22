Парламент Шотландии принял резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе Азербайджана.

«Парламент Шотландии при поддержке абсолютного большинства его членов принял резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид», - говорится в сообщении.

Авторы документа выступили с резким осуждением учиненной в конце XX века армянскими вандалами кровавой расправы над мирными гражданами азербайджанского города Ходжалы.

В резолюции осуждается оккупация Арменией территории Азербайджана и произошедшие в Ходжалы кровавые события признаются в качестве геноцида против азербайджанского населения Нагорного Карабаха. В поддержанном 80% членов парламента документе Ходжалинский геноцид квалифицируется как военное преступление против человечества.

Авторы документа выступили за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с нормами международного права.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Р.Бабаев