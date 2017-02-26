Президент Азербайджана участвует в шествии к монументу «Ходжалы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены правительства и парламента республики участвуют в воскресенье в шествии к установленному в Баку мемориалу жертвам Ходжалинского геноцида.
Шествие по случаю 25-летней годовщины Ходжалинского геноцида началось от здания Бакинского морского вокзала и завершится возложением цветов к мемориалу.
В Азербайджане и многих странах мира в воскресенье отмечают 25-ую годовщину трагических событий в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе.
События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.
Р.Бабаев
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