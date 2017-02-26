Алиев и Эрдоган договорились о скорой встрече

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Таййип Эрдоган договорились о проведении в ближайшее время встречи между собой, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Договоренность была достигнута в ходе телефонной беседы, состоявшейся по инициативе азербайджанской стороны.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в воскресенье по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности во имя благополучия турецкого народа», - говорится в сообщении.
Президент Турции поблагодарил своего коллегу за поздравления.
Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.
Р.Бабаев
Баку и Тегеран будут активно продвигать проект «Худаферин» и «Гыз галасы»
Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана
Один из банков в Азербайджане откроет филиал в Иране – министр экономики
Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана
WADA признало недостаточность улик против РФ в докладе Макларена
Гражданин России пытался вывезти в Грузию незадекларированную валюту на $17,8 тыс.
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Более 10 наркоторговцев сбежали из тюрьмы на Филиппинах
Оппозиционер Дадин вышел на свободу из колонии - ТВ
Грузинские спасатели извлекли из-под лавины туриста из Сербии
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»