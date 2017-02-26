Алиев и Эрдоган договорились о скорой встрече

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Таййип Эрдоган договорились о проведении в ближайшее время встречи между собой, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Договоренность была достигнута в ходе телефонной беседы, состоявшейся по инициативе азербайджанской стороны.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в воскресенье по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности во имя благополучия турецкого народа», - говорится в сообщении.

Президент Турции поблагодарил своего коллегу за поздравления.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Р.Бабаев