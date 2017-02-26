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Внешняя политика 26.02.2017 13:25

Алиев и Эрдоган договорились о скорой встрече

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Таййип Эрдоган договорились о проведении в ближайшее время встречи между собой, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Договоренность была достигнута в ходе телефонной беседы, состоявшейся по инициативе азербайджанской стороны.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в воскресенье по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности во имя благополучия турецкого народа», - говорится в сообщении.

Президент Турции поблагодарил своего коллегу за поздравления.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]