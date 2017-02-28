Азербайджан увеличил в январе 2017г экспорт продукции АПК на 75%

Азербайджан в январе 2017 года экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму $33 млн 537,7 тыс., что на 75% превышает показатель за январь прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.
«Большая часть экспорта продукции АПК пришлась на фрукты и овощи", - отметили в ведомстве.
В январе 2017 года Азербайджан экспортировал 15,936 тыс. тонн фруктов (рост на 44,8%) на $17 млн 724,5 тыс. (рост на 38,7%) и 6,796 тыс. тонн овощей (рост в 2,3 раза) на $6 млн 321,6 тыс. (в 2 раза).
За отчетный период также экспортировано 4,762 тыс. тонн хлопка (рост в 3,7 раза) на сумму $6 млн 817,4 тыс. (рост в 3,7 раза).
В январе 2017 года Азербайджан направил на экспорт 174,7 тыс. штук кожевенного сырья (спад на 48,1%) на $391,8 тыс. (рост в 2,7 раза), 511,8 тонн табака (рост на 96,8%) на $1 млн 960,9 тыс. (рост на 74,3%).
Азербайджан в 2016 году экспортировал продукции АПК на сумму $426 млн 111,7 тыс., что на 20,7% больше показатель за 2015 год.
А.Ахундов
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