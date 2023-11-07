Азербайджан за 10 месяцев увеличил экспорт продукции АПК на 9%

Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в январе-октябре 2023 года составил на сумму $733,8 млн, что на 9,2% больше показателя 10 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $571,1 млн (+8,1%), агропромышленной продукции - $162,7 млн (+12,9%).
Как сообщалось ранее, экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в 2022 году составил на сумму $912,4 млн, что на 11,8% больше показателя 2021 года.
Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $717,6 млн (+6,7%), агропромышленной продукции - $194,8 млн (+35,4%).
Б.Рустамбеков
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