Азербайджан за 8 месяцев увеличил экспорт продукции АПК на 10%

Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в январе-августе 2023 года составил на сумму $593,9 млн, что на 10,4% больше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $461,3 млн (+5,3%), агропромышленной продукции - $132,6 млн (+32,8%).

По данным центра, плодоовощной экспорт в январе-августе 2023 года вырос на 7,4%.

Как сообщалось ранее, экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в 2022 году составил на сумму $912,4 млн, что на 11,8% больше показателя 2021 года.

Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $717,6 млн (+6,7%), агропромышленной продукции - $194,8 млн (+35,4%).

Х.Насирзаде