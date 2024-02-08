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АПК 08.02.2024 17:15

Азербайджан увеличил в январе экспорт продукции АПК на 10,5%

Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в январе 2024 года составил на сумму $74,1 млн, что на 10,5% больше показателя января 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $58,7 млн (+22,5%), агропромышленной продукции - $15,4 млн (-19,4%).

Как сообщалось ранее, экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в 2023 году составил на сумму $969,2 млн, что на 6,2% больше показателя 2022 года. Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $768,2 млн (+7,1%), агропромышленной продукции - $201 млн (+3,2%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АПК, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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