Трамп распорядился отправить бомбардировщики B-1 и B-52 на военные учения США и Южной Кореи - СМИ

Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, способные нести ядерное оружие, на совместные учения США и Южной Кореи Foal Eagle, сообщают в четверг британские СМИ.

Кроме этого, ожидается, что на следующей неделе в Южную Корею прибудут американские истребители F-35, также для участия в этих маневрах.

СМИ напоминают, что информация об отправке бомбардировщиков появилась на фоне нарастания напряженности в районе Корейского полуострова. Так, ранее руководство КНДР подвергло резкой критике факт проведения американо-южнокорейских учений в этом регионе.

Кроме того, глава МИД КНР Ван И накануне заявил о необходимости, с точки зрения Пекина, остановить военные учения США и Южной Кореи.

"В качестве первого шага Китай предлагает КНДР приостановить свои ядерную и ракетную программы в обмен на приостановку США и Южной Кореей проведения совместных военных учений. Остановка в обмен на остановку", - заявил китайский дипломат.

В ответ южнокорейские власти заявили в четверг, что военные учения продолжатся и впредь.