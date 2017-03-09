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Дальнее зарубежье 09.03.2017 16:37

Трамп распорядился отправить бомбардировщики B-1 и B-52 на военные учения США и Южной Кореи - СМИ

Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, способные нести ядерное оружие, на совместные учения США и Южной Кореи Foal Eagle, сообщают в четверг британские СМИ.

Кроме этого, ожидается, что на следующей неделе в Южную Корею прибудут американские истребители F-35, также для участия в этих маневрах.

СМИ напоминают, что информация об отправке бомбардировщиков появилась на фоне нарастания напряженности в районе Корейского полуострова. Так, ранее руководство КНДР подвергло резкой критике факт проведения американо-южнокорейских учений в этом регионе.

Кроме того, глава МИД КНР Ван И накануне заявил о необходимости, с точки зрения Пекина, остановить военные учения США и Южной Кореи.

"В качестве первого шага Китай предлагает КНДР приостановить свои ядерную и ракетную программы в обмен на приостановку США и Южной Кореей проведения совместных военных учений. Остановка в обмен на остановку", - заявил китайский дипломат.

В ответ южнокорейские власти заявили в четверг, что военные учения продолжатся и впредь.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ, БОМБАРДИРОВЩИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]