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Внешняя политика 18.03.2017 11:29

Баку придает особое значение отношениям с Ватиканом – президент Алиев

Азербайджан придает особое значение отношениям с Ватиканом, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев поздравил Папу Римского Франциска с Днем коронации, сообщает сайт главы государства.

«Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Святым престолом. Наше активное и плодотворное сотрудничество по сохранению и развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога и ценностей мультикультурализма вызывает удовлетворение»,- говорится в послании И.Алиева Папе Франциску.

Глава государства выразил уверенность, что продолжающееся сотрудничество между Азербайджаном и Ватиканом и впредь будет служить установлению мира стабильности, взаимопонимания и солидарности между людьми.

И.Алиев пожелал Папе Франциску крепкого здоровья и успехов в высшей духовной миссии.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ФРАНЦИСК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]