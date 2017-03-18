Баку придает особое значение отношениям с Ватиканом – президент Алиев

Азербайджан придает особое значение отношениям с Ватиканом, заявил президент Ильхам Алиев.
И.Алиев поздравил Папу Римского Франциска с Днем коронации, сообщает сайт главы государства.
«Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Святым престолом. Наше активное и плодотворное сотрудничество по сохранению и развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога и ценностей мультикультурализма вызывает удовлетворение»,- говорится в послании И.Алиева Папе Франциску.
Глава государства выразил уверенность, что продолжающееся сотрудничество между Азербайджаном и Ватиканом и впредь будет служить установлению мира стабильности, взаимопонимания и солидарности между людьми.
И.Алиев пожелал Папе Франциску крепкого здоровья и успехов в высшей духовной миссии.
Ф.Исазаде
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