Баку придает особое значение отношениям с Ватиканом – президент Алиев

Азербайджан придает особое значение отношениям с Ватиканом, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев поздравил Папу Римского Франциска с Днем коронации, сообщает сайт главы государства.

«Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Святым престолом. Наше активное и плодотворное сотрудничество по сохранению и развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога и ценностей мультикультурализма вызывает удовлетворение»,- говорится в послании И.Алиева Папе Франциску.

Глава государства выразил уверенность, что продолжающееся сотрудничество между Азербайджаном и Ватиканом и впредь будет служить установлению мира стабильности, взаимопонимания и солидарности между людьми.

И.Алиев пожелал Папе Франциску крепкого здоровья и успехов в высшей духовной миссии.

Ф.Исазаде